OL Lyonnes

OL Lyonnes aura son propre maillot Domicile en 2027-2028

OL Lyonnes aura son propre maillot Domicile en 2027-2028
OL Lyonnes aura son propre maillot Domicile en 2027-2028 - DR

Alors que le club a désormais son propre logo et un nom différent de l’Olympique lyonnais, les Lyonnaises pourraient prochainement arborer un maillot exclusif en championnat.

Si un maillot Third a été inauguré cette saison pour les matchs de Ligue des Champions, les joueuses d’OL Lyonnes devront patienter jusqu’à la saison 2027-2028 pour évoluer avec leur propre maillot en Première Ligue.

Ce n’est qu’à partir de cette date que les Fenottes auront une tunique domicile différente de celle de l’équipe masculine. Une première en Europe. 

Un maillot Third unique sera également créé par Adidas. 

Seul le maillot Away sera partagé avec l’Olympique Lyonnais car les deux clubs souhaitent garder un maillot commun, nous a-t-on soufflé. 

Tags :

OL Lyonnes

maillot

Adidas

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
On peut rêver le 03/02/2026 à 10:41

Le foot féminin osera-t-il un jour vivre sur sa propre notoriété et ses propres recettes, sans chercher en permanence l'appui (financier) et la lumière qui tombe sur son pendant masculin?

Ca pour le coup ça serait incroyable.

Sinon un article sur le maillot domicile de la section water-polo de mon club de quartier?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.