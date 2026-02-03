OL Lyonnes aura son propre maillot Domicile en 2027-2028

Si un maillot Third a été inauguré cette saison pour les matchs de Ligue des Champions, les joueuses d’OL Lyonnes devront patienter jusqu’à la saison 2027-2028 pour évoluer avec leur propre maillot en Première Ligue.

Ce n’est qu’à partir de cette date que les Fenottes auront une tunique domicile différente de celle de l’équipe masculine. Une première en Europe.

Un maillot Third unique sera également créé par Adidas.

Seul le maillot Away sera partagé avec l’Olympique Lyonnais car les deux clubs souhaitent garder un maillot commun, nous a-t-on soufflé.