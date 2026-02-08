Derby au Groupama Stadium : OL Lyonnes et ses supporters prêts à défier l’ASSE

Les joueuses d’OL Lyonnes reçoivent l’AS St Etienne ce dimanche après-midi pour le compte de la 15e journée de Première Ligue.

"Jouer le derby à la maison, c’est toujours spécial et important. Nous avons besoin de tous les supporters car ils sont très importants pour l’équipe", a souligné Jonatan Giraldez, conscient de l’enjeu.

L’entraineur lyonnais pourra s’appuyer sur les deux premières confrontations entre les deux équipes, en championnat et en coupe de France, qui avaient tourné à l’avantage de son équipe.

Quatre jours seulement après avoir battu Marseille en Coupe LFFP, les Lyonnaises restent également sur une prestation solide, comme l’a noté le technicien : "Je suis très content du dernier match. On a très bien joué en première mi-temps que ce soit au niveau de la tactique, des positions ou de la qualité des passes. Nous n’avons pas concédé beaucoup de chances pour l’autre équipe, c’est très important pour nous. Il faut continuer sur cette dynamique".

Toujours premières du classement, les Fenottes veulent confirmer leur bon résultat obtenu sur la pelouse du PSG : "Notre position en championnat est très favorable mais nous devons continuer de nous améliorer pour avoir plus de qualité dans les derniers mètres".

Ce derby sera-t-il un festival de buts ? Réponse à partir de 15h.