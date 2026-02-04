OL Lyonnes retrouve Marseille pour ses débuts en coupe LFFP

Dix jours seulement après avoir battu les Marseillaises 5-1 en Coupe de France, les Lyonnaises sont de nouveau confrontées à l’OM ce mercredi en quart de finale de la coupe LFFP.

Pour cette rencontre, programmée à 15h au Groupama OL Training Center, les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent tuer le match rapidement avec l’objectif de valider leur billet pour les demi-finales de cette toute nouvelle compétition.

Trois jours après leur victoire face au PSG, les Fenottes doivent enchainer, malgré un groupe amputé par les blessures. Wendie Renard sera de nouveau forfait, tout comme Christiane Endler et Teagan Micah. C’est donc de nouveau Féerine Belhadj qui gardera les cages lyonnaises pour cet Olympico.

Viendra ensuite l’heure de penser au derby face à l’ASSE programmé ce dimanche au Groupama Stadium.