Strasbourg-OL : stop ou encore ?

C’est la question qui se pose alors que les Lyonnais se déplacent sur la pelouse de Strasbourg ce dimanche à 20h45 dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Désormais troisièmes du classement, les hommes de Paulo Fonseca comptent rester solides face à des Alsaciens qui n’ont plus gagné depuis trois rencontres. C’est donc sur les épaules de Strasbourg que l’entraineur lyonnais a décidé de renvoyer la pression : "Nous avons 14 points d’avance sur eux. Ce sera un match plus décisif pour Strasbourg que pour nous", a assené le Portugais.

Il faut dire que l’OL est la cible à abattre compte-tenu de la série impressionnante de 13 victoires d’affilée. Mais cela ne perturbe pas le groupe plus que ça, à l’image d’Abner : "Nous pensons match après match. Il est important de gagner, nous ne pensons pas à la 14ᵉ victoire : les trois points sont ce qui compte le plus. Nous avons bien travaillé cette semaine et nous sommes prêts pour ce week-end".

Pour préparer ce match, Paulo Fonseca s’est souvenu du match aller, remporté 2-1 : "C’était un match très difficile. C’est l’une des meilleures équipes de notre championnat, vraiment forte, que j’aime beaucoup voir jouer. Ils ont un nouvel entraîneur et beaucoup de qualités dans l’équipe. Ce sera un match différent du match aller ; c’est toujours difficile chez eux".

Mais les Lyonnais en veulent toujours plus et ils pourront s’appuyer sur le retour de plusieurs cadres : Endrick reviendra de suspension tandis que Nicolas Tagliafico et Ruben Kluivert sont de retour de blessures.

C’est donc avec de nouvelles forces vives que l’OL espère engranger trois points de plus dans sa besace avant d’aller défier l’Olympique de Marseille dans un match crucial pour la course au podium.