Coupe de France : OL Lyonnes qualifié aux dépends de Marseille (1-5)

Coupe de France : OL Lyonnes qualifié aux dépends de Marseille (1-5) - DR

Il n'y avait guère de suspense ce samedi après-midi. Sous une pluie battante, OL Lyonnes a facilement battu Marseille en 16e de finale de la Coupe de France (1-5).

Au coup d'envoi ce samedi à Marseille, Jonatan Giraldez alignait une équipe type. Signe que les Fenottes ne veulent rien laisser à leurs adversaires. Une semaine après le premier coup d'arrêt subi en championnat face au PFC (0-0), il était temps de retrouver le sourire face à des adversaires mal en point en Première Ligue.

Marie-Antoinette Katoto montrait la voie à la 13e minute. Bien servie par Korbin Shrader, l'ancienne Parisienne ouvrait le score (0-1).

Juste avant la mi-temps, Jule Brand obtenait un penalty, transformé par Wendie Renard (0-2), puis Vicki Becho aggravait le score pour sa 100e apparition avec Lyon (0-3).

Intraitables, les Lyonnaises enfonçaient les Marseillaises à la 55e, avec un doublé de Marie-Antoine Katoto (0-4). Puis un triplé de MAK quatre minutes plus tard (0-5).

Marie-Charlotte Léger réduisait l'écart à la 83e (1-5).

A noter la sortie sur blessure à la 18e minute de la gardienne Christiane Endler, touchée à la tête.

Qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, OL Lyonnes doit se concentrer sur le déplacement sur la pelouse du PSG dimanche prochain.

Nadoche le 24/01/2026 à 10:09

Bonjour,
à la FFF quand on parle de la promotion du football féminin il faudrait agir et diffuser les matchs.
Je ne comprend pas on parle on parle mais on n'agit pas.

