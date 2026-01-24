Coupe de France : OL Lyonnes qualifié aux dépends de Marseille (1-5)

Au coup d'envoi ce samedi à Marseille, Jonatan Giraldez alignait une équipe type. Signe que les Fenottes ne veulent rien laisser à leurs adversaires. Une semaine après le premier coup d'arrêt subi en championnat face au PFC (0-0), il était temps de retrouver le sourire face à des adversaires mal en point en Première Ligue.

Marie-Antoinette Katoto montrait la voie à la 13e minute. Bien servie par Korbin Shrader, l'ancienne Parisienne ouvrait le score (0-1).

Juste avant la mi-temps, Jule Brand obtenait un penalty, transformé par Wendie Renard (0-2), puis Vicki Becho aggravait le score pour sa 100e apparition avec Lyon (0-3).

Intraitables, les Lyonnaises enfonçaient les Marseillaises à la 55e, avec un doublé de Marie-Antoine Katoto (0-4). Puis un triplé de MAK quatre minutes plus tard (0-5).

Marie-Charlotte Léger réduisait l'écart à la 83e (1-5).

A noter la sortie sur blessure à la 18e minute de la gardienne Christiane Endler, touchée à la tête.

Qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, OL Lyonnes doit se concentrer sur le déplacement sur la pelouse du PSG dimanche prochain.