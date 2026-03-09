Une internationale brésilienne de 16 ans rejoint OL Lyonnes

Le club a annoncé ce lundi l’arrivée de Giovanna Waksman Costa jusqu’en juin 2028. L’internationale brésilienne U17 évolue au poste de milieu de terrain.

A seulement 16 ans, elle est d’ores et déjà considérée comme l’un des grands espoirs du football mondial.

"Née à Rio de Janeiro, elle commence à jouer au football dès l’âge de 6 ans, d’abord sur les bancs de l’école puis dans un club local pour continuer son apprentissage. Très vite surclassée, elle poursuit sa formation au Brésil où elle évolue dans une équipe masculine", précise OL Lyonnes.

Aux Etats-Unis depuis 2022, Giovanna Waksman Costa a rejoint récemment les Washington Spirit, autre club de Michele Kang, où elle participe aux entraînements de l’équipe professionnelle.

Dans un communiqué, OL Lyonnes "se réjouit que Giovanna ait choisi le projet OL Lyonnes pour continuer son développement".

Giovanna Waksman Costa est actuellement blessée. Elle poursuivra sa rééducation à Lyon jusqu’à son retour sur les terrains dans les prochains mois.