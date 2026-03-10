OL Lyonnes-Le Havre : retrouver ses marques avant la finale de la Coupe LFFP

Après quinze jours de trêve internationale, les joueuses d’OL Lyonnes retrouvent la pelouse du Stade Gérard Houllier ce mardi et le championnat ce mardi. Les Lyonnaises reçoivent le Havre lors d’une nouvelle journée de Première Ligue.

Devant leur public du Groupama OL Training Center, les joueuses de Jonatan Giraldez auront l’occasion de retrouver leurs marques et de poursuivre leur bonne dynamique afin de consolider leur position dans le haut du classement, déjà bien assurée. Mais attention aux Havraises, 8e du classement, qui voudront créer la surprise face à l’une des équipes les plus solides du championnat.

Les Lyonnaises tenteront évidemment de l'emporter, à quatre jours de la finale de la Coupe LFFP face au PSG programmée samedi en Côte d'Ivoire.