OL Lyonnes

OL Lyonnes-Le Havre : retrouver ses marques avant la finale de la Coupe LFFP

OL Lyonnes-Le Havre : retrouver ses marques avant la finale de la Coupe LFFP
OL Lyonnes-Le Havre : objectif enchaîner avant la finale de la Coupe LFFP - OL Lyonnes DR

L’OL Lyonnes reçoit Le Havre AC ce mardi à 19 heures au Stade Gérard Houllier, dans l’enceinte du Groupama OL Training Center.

Après quinze jours de trêve internationale, les joueuses d’OL Lyonnes retrouvent la pelouse du Stade Gérard Houllier ce mardi et le championnat ce mardi. Les Lyonnaises reçoivent le Havre lors d’une nouvelle journée de Première Ligue.

Devant leur public du Groupama OL Training Center, les joueuses de Jonatan Giraldez auront l’occasion de retrouver leurs marques et de poursuivre leur bonne dynamique afin de consolider leur position dans le haut du classement, déjà bien assurée. Mais attention aux Havraises, 8e du classement, qui voudront créer la surprise face à l’une des équipes les plus solides du championnat.

Les Lyonnaises tenteront évidemment de l'emporter, à quatre jours de la finale de la Coupe LFFP face au PSG programmée samedi en Côte d'Ivoire.

Tags :

OL Lyonnes

Première Ligue

OL Lyonnes-Le Havre

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.