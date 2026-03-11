Sept clubs de Ligue 1, dont l’OL, veulent une réforme rapide de la gouvernance du football professionnel

Ce sont en tout sept clubs de Ligue 1 qui ont signé ce texte pour demander l'inscription dès le printemps de la réforme de la gouvernance du football professionnel au calendrier de l'Assemblée nationale.

Les dirigeants de l’OL, du RC Lens, du FC Metz, du Paris FC, de Rennes, du Havre et de l’OM ont lancé un appel pour que la proposition de loi, pourtant votée au Sénat en juin 2025, soit étudiée par les députés.

Cette réforme prévoit notamment le remplacement de la LFP, par "la création d'une société de clubs, sur le modèle de ce qui existe déjà dans plusieurs grands championnats européens".

Il s’agit pour les sept dirigeants de club d’une "évolution indispensable pour professionnaliser la gestion des droits audiovisuels et repenser la stratégie de valorisation de notre championnat auprès du public et des diffuseurs".

"Les droits audiovisuels ne représentent désormais plus que 19 % des revenus totaux des clubs de Ligue 1, contre 35 % à 46 % dans les autres grandes ligues européennes", indiquent les signataires de la tribune qui craignent "un risque de déclassement" de la Ligue 1.

Selon eux, le football professionnel est "aujourd'hui fragilisé". Les sept dirigeants attendent de cette réforme qu’elle apporte "une nouvelle ère plus sereine et plus ambitieuse".