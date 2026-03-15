OL Lyonnes s’impose face au PSG et décroche la première Coupe de la Ligue féminine

Opposées au PSG ce samedi au stade Houphouët-Boigny d’Abidjan, les joueuses de Jonatan Giraldez ont remporté la première finale de la Coupe de la Ligue féminine (LFFP) grâce à une victoire 1-0.

Dans une rencontre longtemps verrouillée, disputée sous une chaleur avoisinant les 30 degrés, les Lyonnaises ont progressivement pris l’ascendant. Avant la pause, elles se sont procuré la meilleure occasion lorsque Lindsey Heaps a trouvé la barre transversale sur une tête lobée après un corner de Selma Bacha (45e+7).

La décision est finalement intervenue en seconde période. À la 59e minute, Kadidiatou Diani a adressé un centre que Ada Hegerberg a intelligemment laissé filer. À l’affût, Melchie Dumornay a conclu pour offrir l’avantage à l’OL.

Quelques minutes plus tôt, la VAR avait annulé un penalty initialement accordé au PSG pour une faute finalement inexistante d’Elise De Almeida sur Tabitha Chawinga (52e).

Après l’ouverture du score, les Fenottes ont maîtrisé la rencontre. Une seule frayeur est venue perturber la gardienne Christiane Endler (67e), tandis que Lyon continuait de pousser, Diani trouvant même le poteau (75e).

Jonatan Giraldez en a profité pour gérer son effectif avec plusieurs changements, sans que l’avantage lyonnais ne soit réellement menacé.

Cette victoire offre à l'OL Lyonnes leur premier trophée de la saison et le 40e de l’histoire du club. Toujours invaincues depuis le début de l’exercice, les Lyonnaises confirment leur domination nationale. Leader largement détaché en championnat avec 16 points d’avance sur le FC Nantes et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l’OL Lyonnes reste en course pour réaliser une saison pleine.