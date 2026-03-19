Quand Samuel Umtiti (ex-OL) devient pizzaïolo le temps d'une soirée à Lyon

Les clients d’une pizzeria lyonnaise ont eu droit à une scène pour le moins inattendue. Derrière le comptoir, en plein coup de feu, ce n’était pas un employé habituel… mais Samuel Umtiti.

L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais, désormais consultant, n'a pas hésité à passer un tablier pour devenir pizzaïolo. Une opération organisée dans le cadre d’une campagne promotionnelle liée à la Ligue Europa, qui visait à offrir une expérience hors du commun à un supporter.

À Lyon, c’est Franco Morreale, fan inconditionnel de l’OL, qui a vu son quotidien basculer. Envoyé au stade pour assister au match de son équipe, il a laissé sa place à un champion du monde 2018 dans les cuisines du restaurant Casa Morreale da Antonio e Marco.

Pendant que ce dernier profitait de la rencontre remportée par l’OL face au PAOK, Samuel Umtiti assurait le service sous les regards médusés des clients. Très vite, la surprise a laissé place à l’ambiance. Entre deux pizzas, le défenseur s’est prêté au jeu avec naturel, multipliant les échanges et les photos avec les supporters.

Au-delà de l’anecdote, cette opération illustre l’importance du lien entre un club et ses fans. Selon une étude OnePoll pour ENTERPRISE, 67 % des supporters français estiment que les résultats ne sont pas le principal moteur de leur attachement, privilégiant plutôt l’histoire, l’ambiance et le sentiment d’appartenance à une communauté.

À Lyon, cette proximité entre le club et ses supporters prend une dimension particulière, et ce type d’initiative ne fait que renforcer un lien déjà très fort.