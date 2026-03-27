Une valeur marchande en hausse pour plusieurs joueurs de l’OL, Rémi Himbert explose !

Les valeurs marchandes des joueurs de l’OL ont été réestimées et mises à jour sur le site Transfermarkt. Et plusieurs Lyonnais voient leur valeur exploser, en particulier Rémi Himbert. Le jeune attaquant lyonnais, actuellement blessé, est désormais évalué à 10 millions d’euros, contre 1,5 million d’euros il y a encore quelques mois.

Arrivée à Lyon cet hiver, Endrick est désormais estimé à 35 millions d’euros sur le marché des transferts, soit 10 millions de plus.

L’homme en forme du moment, Pavel Sulc, est évalué à 20 millions d’euros (+8M). La valeur marchande de Noah Nartey grimpe également en flèche pour atteindre maintenant les 7 millions d’euros.

On notera aussi les 5 millions d’euros supplémentaires du Portugais, Afonso Moreira, désormais estimé à 10 millions d’euros ou encore la valeur marchande de Ruben Kluivert, passée de 3,5 à 6 millions d’euros.

Un joueur voit son estimation baisser, comme le note le compte X Gones Area. Il s’agit de l’Américain Tanner Tessmann. Après de piètres prestations à l’OL, le milieu de terrain est évalué à 10 millions d’euros, contre 12 millions précédemment.