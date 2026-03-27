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Une valeur marchande en hausse pour plusieurs joueurs de l’OL, Rémi Himbert explose !

Une valeur marchande en hausse pour plusieurs joueurs de l’OL, Rémi Himbert explose !
Une valeur marchande en hausse pour plusieurs joueurs de l’OL, Rémi Himbert explose ! - Lyon Foot

Alors que les clubs travaillent sur le prochain mercato, c’est une donnée non-négligeable qui vient d’être mise à jour.

Les valeurs marchandes des joueurs de l’OL ont été réestimées et mises à jour sur le site Transfermarkt. Et plusieurs Lyonnais voient leur valeur exploser, en particulier Rémi Himbert. Le jeune attaquant lyonnais, actuellement blessé, est désormais évalué à 10 millions d’euros, contre 1,5 million d’euros il y a encore quelques mois.

Arrivée à Lyon cet hiver, Endrick est désormais estimé à 35 millions d’euros sur le marché des transferts, soit 10 millions de plus.

L’homme en forme du moment, Pavel Sulc, est évalué à 20 millions d’euros (+8M). La valeur marchande de Noah Nartey grimpe également en flèche pour atteindre maintenant les 7 millions d’euros.

On notera aussi les 5 millions d’euros supplémentaires du Portugais, Afonso Moreira, désormais estimé à 10 millions d’euros ou encore la valeur marchande de Ruben Kluivert, passée de 3,5 à 6 millions d’euros.

Un joueur voit son estimation baisser, comme le note le compte X Gones Area. Il s’agit de l’Américain Tanner Tessmann. Après de piètres prestations à l’OL, le milieu de terrain est évalué à 10 millions d’euros, contre 12 millions précédemment.

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Rémi Himbert

2 commentaires
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pas sain le 27/03/2026 à 18:58

Un club, et plus largement une grande partie de la ligue 1, qui vit des ventes de joueurs plutôt que de ses résultats, n'est pas viable à terme.

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DMPP le 27/03/2026 à 18:49

A mettre en place rapidement l'argus des joueurs,joueuses,une quote.....comme pour les bagnoles,beaucoup de kils,pas beaucoup de kils,etc,etc,

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