OL : tous les scénarios pour une qualification en Ligue des champions

À l’approche de l’ultime journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore fixé son destin et n’en n’est plus le maître après la défaite face à Toulouse (2-1).

Pour décrocher une place directe en Ligue des champions, les Lyonnais devront s’imposer face à Lens et espérer dans le même temps que Lille ne batte pas l’AJ Auxerre. Un match nul pourrait également suffire, à condition que Lille s’incline et que le Stade Rennais FC ne s’impose pas sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.

Plusieurs combinaisons peuvent envoyer l’OL vers un barrage de Ligue des champions, soit une quatrième place au championnat. Une victoire contre Lens combinée à un succès de Lille, un match nul avec un Lille qui ne perd pas et un Rennes qui ne gagne pas, ou encore une défaite lyonnaise si Rennes échoue à Marseille.

Enfin, le scénario le plus défavorable mènerait Lyon en Ligue Europa et cela se produirait si l’OL ne parvient pas à battre Lens et que Rennes s’impose à Marseille.

Dans ce contexte, les Lyonnais savent qu’ils devront d’abord assurer un résultat face à Lens avant de se tourner vers les autres pelouses. Une dernière journée décisive, où chaque détail comptera dans la course à l’Europe.