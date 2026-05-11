OL : tous les scénarios pour une qualification en Ligue des champions

À l’approche de l’ultime journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a pas encore fixé son destin et n’en n’est plus le maître après la défaite face à Toulouse (2-1).
Pour décrocher une place directe en Ligue des champions, les Lyonnais devront s’imposer face à Lens et espérer dans le même temps que Lille ne batte pas l’AJ Auxerre. Un match nul pourrait également suffire, à condition que Lille s’incline et que le Stade Rennais FC ne s’impose pas sur la pelouse de l’Olympique de Marseille.
Plusieurs combinaisons peuvent envoyer l’OL vers un barrage de Ligue des champions, soit une quatrième place au championnat. Une victoire contre Lens combinée à un succès de Lille, un match nul avec un Lille qui ne perd pas et un Rennes qui ne gagne pas, ou encore une défaite lyonnaise si Rennes échoue à Marseille.
Enfin, le scénario le plus défavorable mènerait Lyon en Ligue Europa et cela se produirait si l’OL ne parvient pas à battre Lens et que Rennes s’impose à Marseille.
Dans ce contexte, les Lyonnais savent qu’ils devront d’abord assurer un résultat face à Lens avant de se tourner vers les autres pelouses. Une dernière journée décisive, où chaque détail comptera dans la course à l’Europe.
Ne pas oublier aussi que si Lens gagne la Coupe de France ils sont automatiquement qualifiés pour la Ligue des Champions et font remonter tous les suivants d'une case !...Signaler Répondre
Les qualifications obtenues grâce aux mauvaises performances de nos concurrents ne sont pas les plus glorieuses.Signaler Répondre
Vous êtes nuls!!!!!!Signaler Répondre
fallait garder P Sage, lui il mène son équipe directement en ligue des champions….encore les conneries de l américain donneur de leçon… le Trump du foot …Signaler Répondre
Espérer battre Pierre Sage et espérer que Bruno Genesio ne gagne pas. Deux entraîneurs que "l'institution" OL a viré comme des pestiférés. J'espère bien qu'ils ne feront aucun cadeau à l'OL ...Signaler Répondre
Lille s'incline...saint clean sera t-il avec Taylor?,pas certain,surtout qu'auxerre est sauvé....Mme Irma ne repond plus au téléphone et sa boite vocale est pleine.Qui croira ça?qui gobera ça,st gob?....Signaler Répondre