Cérémonie des trophées UNFP : qui à l’OL et à l’OL Lyonnes peut espérer être distingué ? 

Diffusé en clair sur la plateforme Ligue 1+, l’événement va réunir l’ensemble des acteurs de Ligue 1, Ligue 2 et Première Ligue lors d’une grande cérémonie qui débutera à 20h45.

Plusieurs joueurs de l’OL et joueuses d’OL Lyonnes ont été nommés pour recevoir un trophée UNFP.

Si Corentin Tolisso n’apparait pas dans la liste des meilleurs joueurs, Dominik Greif est en lice pour recevoir le trophée de meilleur gardien mais il aura fort à faire face à Hervé Koffi (Angers), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes) et Mike Penders (Strasbourg).

Pour avoir révélé quelques talents inconnus jusqu’alors à l’instar d’Afonso Moreira et Pavel Sulc et pour avoir mené l’OL vers une place européenne malgré les difficultés économiques, Paulo Fonseca peut également prétendre au titre de meilleur entraineur. Le Portugais est nommé aux côtés de Luis Enrique (PSG), Pierre Sage (Lens), Bruno Genesio (LOSC), Olivier Pantaloni (Lorient).

Côté football féminin, Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay seront en lice pour le titre de meilleure joueuse et feront face à Sakina Karchaoui (PSG), Romée Leuchter (PSG) et Clara Mateo (Paris FC). Lily Yohannes est nommée dans la catégorie meilleur espoir et Christiane Endler a, elle, été nommée dans la catégorie meilleure gardienne.

Enfin, on notera la présence de l’ancien Lyonnais, Rayan Cherki, en lice pour le titre de meilleur joueur français évoluant à l’étranger.