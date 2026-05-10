Toulouse-OL : Lyon craque au pire moment et compromet la Ligue des champions (2-1)

Pour ce déplacement dans le Sud-Ouest, Paulo Fonseca reconduisait la même équipe qui avait surclassé Rennes la semaine dernière. Les Toulousains, de leur côté, n'avaient plus rien à jouer, si ce n'est tenter de retrouver la victoire qui les fuyait depuis le 21 mars.

Si Endrick donnait le premier frisson du match dans les premières secondes avec un centre mal géré par Guillaume Restes, c'est bien Toulouse qui imposait son rythme en début de rencontre.

Et Lyon se faisait surprendre dès la 10e minute. Dayann Methalie, lancé dans la profondeur dans le dos d'Ainsley Maitland-Niles, avait tout le temps d'ajuster Dominik Greif (1-0).

La tension était élevée sur la pelouse détrempée du Stadium, à cause d'un arbitrage très laxiste de Bastien Dechepy. Notamment sur un pied haut du buteur Methalie sur la tête d'Endrick, qui n'aboutissait que sur un carton jaune…

L'OL ne parvenait décidément pas à déployer son jeu pourtant si huilé. Et passait tout près du break toulousain sur une contre-attaque dans le temps additionnel de la première période. En bout de course, Santiago Hidalgo trouvait le poteau.

Alors que la seconde mi-temps ressemblait à la première, avec des actions dangereuses toulousaines, des parades de Dominik Greif et une attaque lyonnaise peu inspirée, Corentin Tolisso délivrait ses coéquipiers. A la 71e minute, le capitaine reprenait victorieusement de la tête un énième corner botté par Endrick (1-1).

Mais alors que Lille ouvrait le score à Monaco, Toulouse reprenait l'avantage. Les défenseurs, Moussa Niakhaté en tête, étaient trop apathiques et Warren Kamanzi fusillait Greif à la 78e (2-1).

La rencontre s'emballait avec l'expulsion d'Aron Donnum dans la foulée. Malgré les changements offensifs de Paulo Fonseca qui lançait Pavel Sulc, Ernest Nuamah et Malick Fofana les deux équipes en restaient là.

Avec cette défaite, l'OL voyait le LOSC repasser devant avec un point d'avance. Autant dire que ce revers à Toulouse a peut-être tout gâché.

Il ne reste plus qu'une rencontre à disputer. Rendez-vous dimanche prochain au Groupama Stadium pour la réception du RC Lens de Pierre Sage.

Toulouse FC-Olympique Lyonnais : 2-1 (1-0)

Avertissements : Endrick (56') pour Lyon

Buts : Tolisso (71') pour Lyon. Methalie (10') et Kamanzi (78') pour Toulouse