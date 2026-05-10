Toulouse-OL : Lyon craque au pire moment et compromet la Ligue des champions (2-1)

Pour ce déplacement dans le Sud-Ouest, Paulo Fonseca reconduisait la même équipe qui avait surclassé Rennes la semaine dernière. Les Toulousains, de leur côté, n'avaient plus rien à jouer, si ce n'est tenter de retrouver la victoire qui les fuyait depuis le 21 mars.
Si Endrick donnait le premier frisson du match dans les premières secondes avec un centre mal géré par Guillaume Restes, c'est bien Toulouse qui imposait son rythme en début de rencontre.
Et Lyon se faisait surprendre dès la 10e minute. Dayann Methalie, lancé dans la profondeur dans le dos d'Ainsley Maitland-Niles, avait tout le temps d'ajuster Dominik Greif (1-0).
La tension était élevée sur la pelouse détrempée du Stadium, à cause d'un arbitrage très laxiste de Bastien Dechepy. Notamment sur un pied haut du buteur Methalie sur la tête d'Endrick, qui n'aboutissait que sur un carton jaune…
L'OL ne parvenait décidément pas à déployer son jeu pourtant si huilé. Et passait tout près du break toulousain sur une contre-attaque dans le temps additionnel de la première période. En bout de course, Santiago Hidalgo trouvait le poteau.
Alors que la seconde mi-temps ressemblait à la première, avec des actions dangereuses toulousaines, des parades de Dominik Greif et une attaque lyonnaise peu inspirée, Corentin Tolisso délivrait ses coéquipiers. A la 71e minute, le capitaine reprenait victorieusement de la tête un énième corner botté par Endrick (1-1).
Mais alors que Lille ouvrait le score à Monaco, Toulouse reprenait l'avantage. Les défenseurs, Moussa Niakhaté en tête, étaient trop apathiques et Warren Kamanzi fusillait Greif à la 78e (2-1).
La rencontre s'emballait avec l'expulsion d'Aron Donnum dans la foulée. Malgré les changements offensifs de Paulo Fonseca qui lançait Pavel Sulc, Ernest Nuamah et Malick Fofana les deux équipes en restaient là.
Avec cette défaite, l'OL voyait le LOSC repasser devant avec un point d'avance. Autant dire que ce revers à Toulouse a peut-être tout gâché.
Il ne reste plus qu'une rencontre à disputer. Rendez-vous dimanche prochain au Groupama Stadium pour la réception du RC Lens de Pierre Sage.
Toulouse FC-Olympique Lyonnais : 2-1 (1-0)
Avertissements : Endrick (56') pour Lyon
Buts : Tolisso (71') pour Lyon. Methalie (10') et Kamanzi (78') pour Toulouse
Les 3 premiers aujourd'hui PSG, LENS, LILLE,ont également les meilleurs entraîneurs, dont Sage et Genesio 😉Signaler Répondre
Allez plus haut comme le pied du toulousain sur Hendrick,au nom de la rose l'arbitre était ou bien????,la lfp doit visionner et sanctionner,car rouge il y a,et de nombreux(euses) supporters(trices) voient rouge,sauf l'arbitre mr j'sais plus..Tina Arena elle va plus haut,nos yeux aussi....Signaler Répondre
LA FAILLE PERPETUELLE DE FONSECA L'HEURE DES REMPLACANTS POURTANT NOMBREUX EN CE MOMENT???Signaler Répondre
Compromet?,cons promis,des cartons à gogo plus un rouge,consignes d'appuyer sur les semelles,à monaco pour que lille gagne rien de tel qu'un csc....qui a osé penser qu'il fallait que lyon joue la saison prochaine le ligue des champions.....finances faisantes,allons voir en coulisses au service compta si l'uefa n'y a pas mis son nez....Benjamin Biolay,comment est ta peine toi fidèl supporter de l'OL?,moi,la mienne est comme ça,ton mentor Hubert Mounier,chantait,non,non,non,tout mais pas ça.....Signaler Répondre
Fonseca a vraiment un problème avec la gestion des remplacements...Signaler Répondre
Perdre contre une équipe de milieu de tableau sans grande envergure quand l'OL avait besoin de conforter sa 3ème place : manque d'envie !Signaler Répondre
Si j analyse uniquement le match d hier, comment Fonseca peut il ne pas faire de changements a la mi temps en particulier Yaremchuk totalement inexistant.Comment quand tu joues une place européenne en Champions League faire rentrer Sulc a la 67 ème, sortir Yaremchuk a la 83 ème alors qu on ne l'a pas vu tout le match ,et oser faire rentrer Fofana a la 89 ème alors qu'il reste 6 minutes a jouer.Ok ,les joueurs sont sur le terrain, mais si tu mets pas les meilleurs au minimum en 2 ème mi temps tu n as aucune chance.Fonseca a une grande part de responsabilité dans la défaite en n ayant pas au moins essayé et avoir vu la catastrophe arriver uniquement a 10 minutes de la fin .Signaler Répondre
Enrick à droite n’apporte rien il aurait fallut le centrer dans un schéma où Merah ne jouerais pasSignaler Répondre
Quad tu disputes 2 finales pour arracher la qualification en LDC tu ne mets pas des types qui se regardent jouer, Merah, Abner, Maitland Niles, Yaremchuk.Signaler Répondre
mauvais choix de l’entraîneur égalementSignaler Répondre
Foncesca doit vite partir vite on va finir avec 3 barrages en juillet août a cause de ses choix moisisSignaler Répondre
C'est au stadium que lugdunum sera privé de podium...Avé!Signaler Répondre
Merah n’aurait pas dû jouer.. Sulk aurait dû être titulaire Toulouse c’est depassé pas dur du tout que lyon joue une coupe d’Europe l’an prochain..Signaler Répondre
Poses ton CV au lieu de critiquer pour critiquerSignaler Répondre
Voir Pierre Sage et Bruno Genesio devant l'OL est assez jubilatoire . Surtout quand on sait comment ils ont été virés de Lyon ...Signaler Répondre
Les joueurs sur le terrain n'ont pas défendu leur place, c'est une faute professionnelle des joueurs.Signaler Répondre
l’histoire continue avec l’OL chaque fois lorsque l’OL est proche de quelques choses on rate la marche il faut un miracle devant Lens il faut recruter la saison prochaine on pourra pas jouer qu’avec des jeunes sans expérience Tolisso doit être on usa cet été allez l’OLSignaler Répondre
Il y a quelques semaines on aurait signé immédiatement pour la 4 ème place.Parfois il faut se souvenir d où l on vientSignaler Répondre
C'est une faute professionnelle des Lyonnais ce soirSignaler Répondre
Défense Lyonnaise bien trop lente depuis de nombreux matchs. Morton très en dessous ce soir. Toulouse mérite sa victoire, sans produire un grand match, par quelques contres attaques très belles. Lyon n'a pas été au niveau et risque de le regretter !Signaler Répondre
Da Fonseca démission !Signaler Répondre
Virez cet entraineur incapable de parler français et de faire jouer ses joueurs lors des matchs importants.
Genesio a été viré pour moins que ça
C’est ce que l’on appelle un beau gâchisSignaler Répondre
A quitte ou double ce match,soit tu quittes,soit tu doubles...Signaler Répondre