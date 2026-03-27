John Textor définitivement écarté par l’actionnaire majoritaire de l’OL

L’homme d’affaires américain a été écarté de la société Eagle Bidco, l’actionnaire majoritaire de l’OL, pour laquelle un administrateur judiciaire a été nommé. Il s’agit du cabinet Cork Gully, qui l’a annoncé dans un communiqué de presse.

Concrètement, cette prise de contrôle écarte John Textor, qui ne peut plus se revendiquer président d’Eagle Bidco.

"Les administrateurs reconnaissent l’importance de la stabilité pour les clubs de football, leurs employés, joueurs, supporters et parties prenantes plus larges. Comme la nomination concerne uniquement Eagle Bidco, aucun club de football n’a entamé de procédure d’insolvabilité, et les opérations quotidiennes, les matchs et les activités sportives se poursuivent normalement. Le processus administratif vise à fournir un cadre ordonné pour protéger la valeur et la continuité, et non pour perturber les clubs ou leurs supporters", indique le communiqué.