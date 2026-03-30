OL : une nouvelle opération chirurgicale pour Malick Fofana !

Mais voilà qu’un nouveau contre-temps va de nouveau éloigner le jeune Belge. "Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier", a indiqué l’OL dans un communiqué lapidaire.

On savait que l’international souffrait toujours de douleurs lancinantes et qu’il subissait régulièrement des infiltrations. La décision a été prise donc de l’opérer à nouveau, quitte à mettre un terme de façon précoce à la saison de l’ailier ? Aucune date de retour n’a été annoncée par le club.

Après avoir joué 10 minutes contre Monaco le 22 mars dernier, Malick Fofana avait reconnu ne pas être "encore à 100%" mais il disait avoir "deux semaines pour récupérer et se soigner afin d’être prêt pour Angers".

Son absence prolongée est un réel coup dur pour Paulo Fonseca qui ne pourra donc pas compter sur son joueur pour la reprise du championnat.