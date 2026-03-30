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OL : une nouvelle opération chirurgicale pour Malick Fofana !

OL : une nouvelle opération chirurgicale pour Malick Fofana !
OL : Une nouvelle opération chirurgicale pour Malick Fofana ! - Lyon Foot

Blessé depuis octobre dernier, Malick Fofana venait de grappiller quelques minutes de jeu pour son retour sur les terrains.

Mais voilà qu’un nouveau contre-temps va de nouveau éloigner le jeune Belge. "Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier", a indiqué l’OL dans un communiqué lapidaire.

On savait que l’international souffrait toujours de douleurs lancinantes et qu’il subissait régulièrement des infiltrations. La décision a été prise donc de l’opérer à nouveau, quitte à mettre un terme de façon précoce à la saison de l’ailier ? Aucune date de retour n’a été annoncée par le club. 

Après avoir joué 10 minutes contre Monaco le 22 mars dernier, Malick Fofana avait reconnu ne pas être "encore à 100%" mais il disait avoir "deux semaines pour récupérer et se soigner afin d’être prêt pour Angers". 

Son absence prolongée est un réel coup dur pour Paulo Fonseca qui ne pourra donc pas compter sur son joueur pour la reprise du championnat.

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Malick Fofana

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1 commentaire
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DMPP le 30/03/2026 à 16:32

La cheville ouvrière de l'attaque lyonnaise out,mauvais présage pour la fin de saison et l'espoir du podium à lugdunum....des fois la science n'est pas exacte,un petit tour à fourvière pour une autre consultation..pourquoi pas?.Pour semer la zizanie dans les défenses,rien de tel que Malick Fofana déchainé,pour l'instant enchainé il est.

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