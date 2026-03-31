AS Saint-Priest : Mickaël Napoletano écarté après la défaite à Limonest

Après la défaite face à Limonest (0-2), qui a plongé le club dans la zone rouge en National, le président Patrick Gonzalez a consulté le groupe sur la poursuite du projet, avant de trancher rapidement sur l’avenir de l'entraîneur. Les dirigeants ont décidé de mettre fin aux fonctions de leur entraîneur, Mickaël Napoletano.

"L’AS Saint-Priest annonce la fin de sa collaboration avec Michaël Napoletano et Hippolyte Catella. Le club tenait à les remercier pour les années passées au club. Daniel Jaccard et Alexis Faivre assureront l’intérim", a déclaré le club dans un communiqué.

Arrivé à la tête de l’équipe première en avril 2023, l’ancien défenseur du club voit ainsi son aventure s’interrompre dans un contexte sportif délicat. Cette décision intervient au lendemain d’un derby perdu, au terme duquel la direction aurait consulté le groupe sur la suite à donner au projet en place.

Au club depuis une vingtaine d'années, il avait notamment contribué à la remontée de l'AS St Priest en National 2 à l’été 2024, après une saison réussie marquée également par un beau parcours en Coupe de France.