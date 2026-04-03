A deux jours d’affronter Rennes en quart de finale de la coupe Gambardella, Florent Balmont a insisté sur l’importance de la transmission entre jeunes joueurs et professionnels. "Il est vrai que l’Academy est physiquement un peu éloignée du monde professionnel. Nous aimerions bien nous en rapprocher. Je me souviens de l'époque où j’étais jeune, à Tola Vologe : nous nous entraînions juste à côté des pros, et cela nous donnait une envie folle de passer sur le terrain d’à côté", a expliqué l’ancien joueur lyonnais.

Avant de préciser : "En venant au Groupama OL Training Center, nous donnerions encore davantage de motivation aux jeunes s'ils pouvaient voir les professionnels s'entraîner au quotidien".

Malgré la distance, Florent Balmont sait qu’il peut compter sur le soutien du club, notamment ce week-end alors que son équipe affronte Rennes en quart de finale de la Coupe Gambardella. "La Gambardella est aussi révélatrice de la qualité du centre de formation. Si on la gagne, c’est une récompense pour toute l’Academy et un véritable indicateur de son niveau. On sent que tout le club est derrière nous. Il faut souligner le travail de l'ombre de l'Academy, on le voit au nombre de joueurs qui sont passés pros cette saison. Paulo Fonseca intègre très bien les jeunes dans l'effectif".