OL : la reprise de l'entrainement fixée au 29 juin

A peine la saison terminée, les Lyonnais connaissent déjà la date de la reprise de l’entrainement.

Le club a annoncé ce lundi après-midi que la reprise serait fixée au lundi 29 juin.

Cela ne concernera évidemment pas les joueurs internationaux appelés à disputer la Coupe du monde.

Cette reprise a été fixée au plus tôt, compte tenu du calendrier intense qui attend l’OL dès le début du mois d’août.

Les hommes de Paulo Fonseca devront disputer le troisième tour de la Ligue des Champions, avant de penser potentiellement au match de barrage.