L'actu de l'OL

OL : la reprise de l'entrainement fixée au 29 juin

OL : la reprise de l'entrainement fixée au 29 juin
OL : la reprise de l'entrainement fixée au 20 juin - Lyon Foot

Place à un mois de vacances pour les joueurs de l’OL.

A peine la saison terminée, les Lyonnais connaissent déjà la date de la reprise de l’entrainement.

Le club a annoncé ce lundi après-midi que la reprise serait fixée au lundi 29 juin. 

Cela ne concernera évidemment pas les joueurs internationaux appelés à disputer la Coupe du monde. 

Cette reprise a été fixée au plus tôt, compte tenu du calendrier intense qui attend l’OL dès le début du mois d’août.

Les hommes de Paulo Fonseca devront disputer le troisième tour de la Ligue des Champions, avant de penser potentiellement au match de barrage. 

Tags :

reprise de l'entrainement

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.