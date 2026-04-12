OL-Lorient : "Ce sera difficile, mais nous devons gagner"

L’Olympique Lyonnais reçoit le FC Lorient ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour les Lyonnais, qui n’ont plus le droit à l’erreur dans la course à l’Europe.

Actuellement à la lutte avec plusieurs concurrents directs, l’OL sait que chaque point comptera dans ce sprint final. Paulo Fonseca en est conscient, mais refuse de baisser les bras : "Nous sommes à deux points de la troisième place et de la Ligue des Champions. Nous savons que les autres équipes sont dans leur meilleur momentum. Monaco, Rennes, Lille sont en grande forme. Nous avons le calendrier le plus difficile, mais nous n’abandonnons pas".

Malgré une dynamique compliquée ces dernières semaines, le technicien portugais veut maintenir un discours positif : "Ce sera difficile, mais nous devons retourner sur le terrain et aller gagner, parce que gagner, c’est la base de tout. Dans le football, tout est possible. J’y crois et les joueurs doivent y croire jusqu’au bout".

Face à Lorient, l’objectif est donc clair, et sans surprise c’est renouer avec la victoire. Une nécessité après des performances en demi-teinte, notamment lors de la dernière rencontre. Afonso Moreira ne cache pas la frustration du groupe : "Nous sommes conscients que nous n'avons pas fait ce qu’il fallait contre Angers. On a analysé la rencontre et travaillé pour corriger ce qu’il y avait à améliorer".

Mais l’attaquant lyonnais a insisté sur la capacité du groupe à rebondir : "On a une mentalité de gagnants, de travail, et on va essayer de le montrer ce week-end. La réussite passe par le travail. Nous ne manquons pas de confiance, nous sommes la même équipe que celle qui avait enchaîné les victoires".

"Nous avons identifié nos faiblesses et savons ce que nous devons améliorer. Il faudra montrer des choses différentes dimanche", a conclu Afonso Moreira.

Dans un contexte tendu, l’OL joue gros. Une victoire permettrait de relancer la dynamique et de rester pleinement dans la course à l’Europe. Un faux pas, en revanche, compliquerait encore un peu plus les ambitions lyonnaises.