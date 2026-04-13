"Non à la dissolution des groupes stéphanois" : le message surprenant des supporters de l’OL en soutien à l’ASSE

La scène a surpris plus d’un observateur ce dimanche lors de la rencontre entre l’OL et le FC Lorient. Dans les tribunes du Groupama Stadium, une banderole pour le moins inhabituelle a fait son apparition, attirant immédiatement l’attention.

Dans le virage nord, les supporters lyonnais ont affiché un message de soutien aux groupes ultras de l’AS Saint-Étienne, pourtant rivaux historiques : "Non à la dissolution des groupes stéphanois".

Ce geste intervient dans un climat particulier. Plusieurs groupes emblématiques stéphanois sont actuellement menacés de dissolution par les autorités, après différents incidents survenus ces derniers mois. Les principaux groupes de supporters stéphanois, les Magic Fans et les Green Angels, doivent être entendus ce lundi 12 avril par la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives (CNCDP).

À travers cette banderole, les supporters lyonnais ont donc envoyé un message fort, privilégiant une forme de solidarité face aux décisions envisagées. Cette initiative fait écho aux différentes mobilisations observées ces derniers jours autour de cette cause. Une manière, pour certains supporters, de défendre une vision commune de la culture des tribunes.

Dans un contexte souvent marqué par l’opposition entre l’OL et l’ASSE, cette scène restera comme l’une des images les plus étonnantes de la soirée.