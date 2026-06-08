Bryan Bergougnoux : un dernier hommage prévu à la Croix-Rousse ce lundi

Plus d'une semaine après la disparition brutale de Bryan Bergougnoux, le monde du football continue de lui rendre hommage. L'ancien attaquant formé à l'Olympique Lyonnais s'est éteint le 29 mai dernier à l'âge de 43 ans, victime d'un malaise cardiaque alors qu'il devait participer à un match de gala à Toulouse.

Les obsèques de l'ancien joueur auront lieu ce lundi 8 juin à 14h30, au gymnase de la Ficelle de la Croix-Rousse (Lyon 4e). C'est dans ce quartier, auquel il était particulièrement attaché, que sa famille, ses proches, ses anciens coéquipiers et de nombreux acteurs du football se réuniront pour lui dire adieu.

Depuis l'annonce de son décès, les témoignages se multiplient. Tous évoquent un homme apprécié pour sa simplicité, sa disponibilité et son authenticité. Au fil de sa carrière puis de sa reconversion, Bryan Bergougnoux avait conservé des liens forts avec de nombreux anciens partenaires et éducateurs. Face à cette disparition soudaine, plusieurs anciens joueurs de l'OL ont souhaité se mobiliser pour soutenir ses proches. Une cagnotte a ainsi été mise en place afin d'accompagner sa famille dans cette période particulièrement difficile.

Natif de la région lyonnaise, Bryan Bergougnoux avait été formé à l'Olympique Lyonnais avant d'intégrer l'équipe professionnelle au début des années 2000. Sous les couleurs rhodaniennes, il avait participé aux premières années dorées du club et remporté trois titres de champion de France.