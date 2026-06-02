Anciens de l'OL

Sonny Anderson (ex-OL) va donner le coup d’envoi d’un match de rugby pour les 100 ans de Gerland

Sonny Anderson (ex-OL) va donner le coup d’envoi d’un match de rugby pour les 100 ans de Gerland
Sonny Anderson (ex-OL) va donner le coup d’envoi d’un match de rugby pour les 100 ans de Gerland - Lyon Foot

Alors que le Stade de Gerland va célébrer le centenaire de son inauguration, l’OL a décidé se s’associer au LOU Rugby pour les festivités.

Les célébrations se dérouleront ce week-end à l’occasion de la dernière journée de Top 14 et du match LOU-Montpellier, samedi à 21h.

Pour marquer le coup, c’est Sonny Anderson, ancienne légende de l’OL qui a fait trembler les filets de Gerland à de multiples reprises, qui donnera le coup d’envoi du match de rugby. 

On ne sait pas encore si l’OL va contribuer à d’autres festivités lors de ce week-end d’anniversaire. 

Pour rappel, le groupe de supporters Lyon 1950 retrouvera le Virage Sud pour mettre l’ambiance samedi soir.

Tags :

sonny anderson

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centenaire de Gerland

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