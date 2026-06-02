Sonny Anderson (ex-OL) va donner le coup d’envoi d’un match de rugby pour les 100 ans de Gerland

Les célébrations se dérouleront ce week-end à l’occasion de la dernière journée de Top 14 et du match LOU-Montpellier, samedi à 21h.

Pour marquer le coup, c’est Sonny Anderson, ancienne légende de l’OL qui a fait trembler les filets de Gerland à de multiples reprises, qui donnera le coup d’envoi du match de rugby.

On ne sait pas encore si l’OL va contribuer à d’autres festivités lors de ce week-end d’anniversaire.

Pour rappel, le groupe de supporters Lyon 1950 retrouvera le Virage Sud pour mettre l’ambiance samedi soir.