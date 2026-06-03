L'actu de l'OL

Maillot domicile 2026-2027 de l’OL : de nouvelles photos ont fuité, une tunique inspirée des années 90 ?

Maillot domicile 2026-2027 de l’OL : de nouvelles photos ont fuité, une tunique inspirée des années 90 ?
DR

De nouvelles photos de ce qui pourrait être le futur maillot domicile de l’OL ont été publiées cette semaine.

Selon le site Footy Headlines, qui avait déjà révélé le maillot extérieur, le maillot domicile de la saison 2026-2027 sera fortement inspiré d’un maillot domicile de la saison 1996-1997. 

Dix ans après donc, le maillot reprendra une base blanche avec des manches bleues, assorti d’une rayure verticale centrale rouge et bleu. 

"Bien qu'il s'agisse d'une maquette, le design est identique à celui du vrai", précise Footy Headlines.

Tags :

OL

Maillot domicile

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.