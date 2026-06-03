Maillot domicile 2026-2027 de l’OL : de nouvelles photos ont fuité, une tunique inspirée des années 90 ?

Selon le site Footy Headlines, qui avait déjà révélé le maillot extérieur, le maillot domicile de la saison 2026-2027 sera fortement inspiré d’un maillot domicile de la saison 1996-1997.
Dix ans après donc, le maillot reprendra une base blanche avec des manches bleues, assorti d’une rayure verticale centrale rouge et bleu.
"Bien qu'il s'agisse d'une maquette, le design est identique à celui du vrai", précise Footy Headlines.
𝐋𝐲𝐨𝐧 𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐊𝐢𝐭 𝐋𝐞𝐚𝐤𝐞𝐝 - 𝟔 𝐍𝐞𝐰 𝐏𝐢𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬— Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 2, 2026
Footy Headlines can now leak 6 new pictures of the Adidas Lyon 26-27 home kit. Although it is a fake, the design is identical to the real one.
The Lyon 26-27 home kit is inspired by the club's 1996-97… pic.twitter.com/vHqIAJauUB