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OL Lyonnes-Paris FC : les Fenottes championnes de France, évidemment ! (5-0)

OL Lyonnes-Paris FC : les Fenottes championnes de France, évidemment ! (5-0)
OL Lyonnes-Paris FC : les Fenottes championnes de France, évidemment ! (5-0) - DR

La déception de la gifle reçue en finale de Ligue des Champions est passée. Ce vendredi 29 mai, OL Lyonnes a remporté le titre national en battant facilement le Paris FC en play-offs de Première Ligue (5-0).

Les Fenottes ont encore fait mentir ceux qui imaginaient que des play-offs rendraient le championnat de foot féminin plus disputé.

Ce vendredi soir au Groupama Stadium, OL Lyonnes s'est adjugé facilement la finale de Première Ligue face au Paris FC. Les coéquipières de Wendie Renard ont fait honneur à leur rang, après avoir terminé largement en tête lors de la saison régulière. Et surtout, elles ont relevé la tête malgré la déception de la lourde défaite infligée par Barcelone en finale de la Ligue des Champions le week-end dernier.

Dès la 11e minute, Tabitha Chawinga ouvrait le score pour Lyon. Servie par Lily Yohannes, la Malawite surprenait la gardienne parisienne d'une frappe dans le petit filet droit (1-0).

Il ne fallait ensuite que cinq minutes supplémentaires pour que Tabitha Chawinga ne s'offre un doublé. Sur un centre, l'ancienne attaquante du PSG faisait le break (2-0).

Le public décinois se régalait ensuite d'un but splendide de Melchie Dumornay. La meilleure joueuse du championnat décrochait une lourde frappe qui terminait en lucarne à la 22e (3-0).

En seconde période, à l'heure de jeu, Melchie Dumornay aggravait encore la marque (4-0). Et même une troisième fois à la 89e pour un triplé mérité (5-0).

Fin de saison avec une bonne nouvelle pour Lyon qui n'a pas tremblé. Une fenêtre internationale attend les joueuses de Jonatan Giraldez, puis des vacances bien méritées. C'est aussi l'heure des adieux, certaines Fenottes s'en iront, à commencer par Lindsey Heaps, très émue pour sa dernière avec OL Lyonnes.

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