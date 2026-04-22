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OL Lyonnes reçoit Dijon avant de penser à Arsenal

OL Lyonnes reçoit Dijon avant de penser à Arsenal
OL Lyonnes reçoit Dijon avant de penser à Arsenal - Lyon Foot

C’est la reprise du championnat pour les joueuses d’OL Lyonnes.

Trois jours seulement après la fin de la trêve internationale, les Lyonnaises reçoivent Dijon, dans le cadre de la 20e journée de Première Ligue.

Pour cette rencontre, sans grands enjeux puisque les Fenottes sont assurées de disputer les play-offs, Jonatan Giraldez devrait être tenter de faire tourner son effectif car un véritable choc se profile dimanche face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des Champions.

Les internationales, qui ont retrouvé le centre d’entrainement en début de semaine, pourraient être préservées, tandis que les joueuses restées à Lyon lors des quinze derniers jours, pourraient être sollicitées pour retrouver le rythme de la compétition. Wendie Renard ou encore Tarciane et Korbin Shrader pourraient donc défendre les couleurs lyonnaises ce mercredi.

Après ce match, dont le coup d’envoi sera donné à 18h45 au Stade Gérard Houllier, il sera largement le temps de penser à la prochaine échéance européenne.

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