Le dernier match de l’OL ne sera pas diffusé sur Ligue 1+ 

La programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 a été dévoilée.

Tous les matchs débuteront à 21h le dimanche 17 mai. Le multiplex sera diffusé sur Ligue 1+ ainsi que la plupart des rencontres en intégralité. Sauf une. Le match OL-RC Lens sera diffusé sur beIN Sports 1.

Programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 :

beIN SPORTS 1 le dimanche 17 mai 2026 à 21h00

Olympique Lyonnais – RC Lens

Ligue 1+ le dimanche 17 mai 2026 à 21h00

Olympique de Marseille – Stade Rennais FC

Paris FC – Paris Saint-Germain

LOSC – AJ Auxerre

RC Strasbourg Alsace – AS Monaco

OGC Nice – FC Metz

FC Lorient – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Stade Brestois 29 – Angers SCO