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Le dernier match de l’OL ne sera pas diffusé sur Ligue 1+ 

Le dernier match de l’OL ne sera pas diffusé sur Ligue 1+ 
Le dernier match de l’OL ne sera pas diffusé sur Ligue 1+ - Lyon Foot

Si le Groupama Stadium devrait afficher complet pour le dernier match de la saison, l’affiche entre l’OL et Lens ne sera pas diffusée sur Ligue 1+.

La programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 a été dévoilée.

Tous les matchs débuteront à 21h le dimanche 17 mai. Le multiplex sera diffusé sur Ligue 1+ ainsi que la plupart des rencontres en intégralité. Sauf une. Le match OL-RC Lens sera diffusé sur beIN Sports 1. 

Programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 :

beIN SPORTS 1 le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique Lyonnais – RC Lens 

Ligue 1+ le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique de Marseille – Stade Rennais FC
Paris FC – Paris Saint-Germain
LOSC – AJ Auxerre
RC Strasbourg Alsace – AS Monaco
OGC Nice – FC Metz
FC Lorient – Havre AC
FC Nantes – Toulouse FC
Stade Brestois 29 – Angers SCO

Tags :

Ligue 1+

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OL

OL-Lens

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