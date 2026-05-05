Le dernier match de l’OL ne sera pas diffusé sur Ligue 1+ 

La programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 a été dévoilée.
Tous les matchs débuteront à 21h le dimanche 17 mai. Le multiplex sera diffusé sur Ligue 1+ ainsi que la plupart des rencontres en intégralité. Sauf une. Le match OL-RC Lens sera diffusé sur beIN Sports 1.
Programmation TV de la 34e journée de Ligue 1 :
beIN SPORTS 1 le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique Lyonnais – RC Lens
Ligue 1+ le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique de Marseille – Stade Rennais FC
Paris FC – Paris Saint-Germain
LOSC – AJ Auxerre
RC Strasbourg Alsace – AS Monaco
OGC Nice – FC Metz
FC Lorient – Havre AC
FC Nantes – Toulouse FC
Stade Brestois 29 – Angers SCO