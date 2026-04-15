Il se fait passer pour Alexandre Lacazette (ex-OL) et détourne 200 000 euros à la CAF

Selon les informations du Parisien, qui dressait le bilan de lutte contre la fraude de la caisse nationale des allocations familiales, l’ancien joueur de l’OL a été victime d’une usurpation d’identité.

A Nice, un homme d’une quarantaine d’années a utilisé de faux documents établis au nom d’Alexandre Lacazette pour établir des dossiers. Ce dernier est parvenu à détourner 200 000 euros à la CAF, en utilisant le nom de l’attaquant international, mais aussi sa date de naissance.

"Rien qu’avec la date et le lieu de naissance, il pouvait créer des demandes et recevoir des prestations, sans qu’on lui demande une pièce d’identité", a expliqué l’avocat du suspect lors de son procès.

Le procureur a requis cinq ans de prison à l’encontre du quadragénaire. Le jugement sera rendu le 24 avril prochain.