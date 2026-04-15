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Il se fait passer pour Alexandre Lacazette (ex-OL) et détourne 200 000 euros à la CAF

Il se fait passer pour Alexandre Lacazette (ex-OL) et détourne 200 000 euros à la CAF
Il se fait passer pour Alexandre Lacazette (ex-OL) et détourne 200 000 euros à la CAF - Lyon Foot

Alexandre Lacazette s’est retrouvé, malgré lui, au cœur d’une arnaque à la CAF.

Selon les informations du Parisien, qui dressait le bilan de lutte contre la fraude de la caisse nationale des allocations familiales, l’ancien joueur de l’OL a été victime d’une usurpation d’identité. 

A Nice, un homme d’une quarantaine d’années a utilisé de faux documents établis au nom d’Alexandre Lacazette pour établir des dossiers. Ce dernier est parvenu à détourner 200 000 euros à la CAF, en utilisant le nom de l’attaquant international, mais aussi sa date de naissance. 

"Rien qu’avec la date et le lieu de naissance, il pouvait créer des demandes et recevoir des prestations, sans qu’on lui demande une pièce d’identité", a expliqué l’avocat du suspect lors de son procès.

Le procureur a requis cinq ans de prison à l’encontre du quadragénaire. Le jugement sera rendu le 24 avril prochain. 

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Alexandre Lacazette

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arnaque à la CAF

3 commentaires
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inquiétant le 15/04/2026 à 18:19

et pourquoi on n'inculpe pas la CAF qui ne fait pas son travail surtout?

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Connor McLeod le 15/04/2026 à 17:32

Ce qui me choque le plus dans cette histoire,
c'est qu'avec ton l'argent qu'il a pu accumuler, il ait visiblement encore droit à des aides de la CAF.

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Chris25 le 15/04/2026 à 16:22

Et dire qu'il y en a des milliers d'autres qui escroquent aussi la CAF...

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