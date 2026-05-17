OL-Lens : gagner pour espérer jouer la Ligue des Champions

La désillusion de Toulouse n’a pas totalement éteint les espoirs lyonnais. L’Olympique Lyonnais n’a désormais plus totalement son destin entre les mains dans la course à la Ligue des champion. Mais avant de regarder les résultats de Lille ou Rennes, les joueurs de Paulo Fonseca savent qu’ils devront d’abord faire le travail face au RC Lens ce dimanche soir.

En conférence de presse avant cette ultime journée, Paulo Fonseca a voulu envoyer un message clair à son groupe : "Nous devons être positifs. Nous sommes dans une bonne position et nous avons encore des possibilités. C’est vrai que nous dépendons aussi des résultats des autres équipes, mais nous sommes optimistes à l’approche du dernier match. Nous avons la possibilité d’assurer une quatrième place, c’est pourquoi nous devons rester positifs avant cette rencontre".

Le technicien portugais s’attend néanmoins à une opposition particulièrement relevée face à une équipe lensoise impressionnante cette saison : "Nous allons affronter une équipe difficile, l’une des meilleures du championnat, mais nous jouons à domicile avec nos supporters. Nous avons toutes les raisons de rester positifs à l’approche du match".

Même prudence du côté de Dominik Greif. Le gardien lyonnais a salué la qualité du parcours lensois cette saison. "Lens a réalisé une très grande saison. C’est vrai qu’ils ne jouaient qu’une fois par semaine, mais ils ont aussi réalisé un très bon mercato avec des joueurs plus expérimentés. Ensuite, ils ont fait une saison incroyable".

Le portier slovaque se méfie particulièrement du style de jeu des Sang et Or : "C’est une équipe très verticale, la plus verticale du championnat, très agressive offensivement. Ils ont réalisé un grand match contre le PSG. Nous savons que nous allons affronter un adversaire très difficile, mais nous croyons vraiment en notre équipe".

Dominik Greif a assuré que la course européenne reste totalement ouverte : "Pour moi, cela ne change pas grand-chose. C’est vrai que nous n’avons plus totalement notre destin entre nos mains, mais tout reste encore possible. Nos concurrents vont aussi jouer des matchs difficiles. La situation reste très ouverte. Lors de la dernière journée, il y a souvent quelque chose à jouer pour tout le monde. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et nous verrons ensuite".

Porté par un Groupama Stadium qui s’annonce bouillant pour cette dernière journée, l’OL veut donc terminer sa saison sur une victoire et continuer à croire à une soirée folle et pour le dernier match d'Endrick en Rouge et Bleu.