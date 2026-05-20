Obsèques de Fleury Di Nallo : Jean-Michel Aulas, Raymond Domenech ou encore Sonny Anderson aperçus dans la foule

La cérémonie s'est déroulée en l'église Saint-Antoine, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un lieu symbolique, situé à quelques pas du stade de Gerland que l’ancien attaquant de l’OL a fait vibrer à de multiples reprises.

Dans une église remplie par les proches de Fleury Di Nallo et par de nombreux acteurs du monde du football, un hommage a été rendu au Petit Prince de Gerland décédé mercredi dernier à l’âge de 83 ans. Ont notamment été aperçus dans la foule Jean-Michel Aulas, Raymond Domenech, Sidney Govou ou encore Sonny Anderson et Laurent Nicollin.

Un maillot de l'OL a notamment recouvert le cercueil de l'ancien international français.