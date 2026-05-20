Sulc, Kluivert, Tagliafico : l’OL place des joueurs sur le marché des transferts

Le club va se retrouver contraint de vendre certains de ses joueurs pour assainir ses finances tout en recrutant malin et en s’appuyant sur le centre de formation pour compenser les pertes.

Selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais ont dressé une liste de joueurs qui ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Le quotidien sportif évoque plusieurs noms, dont ceux de Pavel Sulc, Abner Vinicius, Tanner Tessmann ou encore Ruben Kluivert.

Nicolas Tagliafico, Orel Mangala et Ainsley Maitland-Niles seraient aussi placés sur le marché des transferts.

En revanche, le club ne compterait pas se séparer de six joueurs, jugés intransférables sauf offre impossible à refuser. Sont concernés selon L’Equipe : Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Corentin Tolisso, Malick Fofana et Afonso Moreira.