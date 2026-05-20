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Sulc, Kluivert, Tagliafico : l’OL place des joueurs sur le marché des transferts

Sulc, Kluivert, Tagliafico : l’OL place des joueurs sur le marché des transferts
Sulc, Kluivert, Tagliafico : l’OL place des joueurs sur le marché des transferts - Lyon Foot

Comme l’année dernière, l’OL va se retrouver au pied du mur pour le mercato.

Le club va se retrouver contraint de vendre certains de ses joueurs pour assainir ses finances tout en recrutant malin et en s’appuyant sur le centre de formation pour compenser les pertes.

Selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais ont dressé une liste de joueurs qui ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Le quotidien sportif évoque plusieurs noms, dont ceux de Pavel Sulc, Abner Vinicius, Tanner Tessmann ou encore Ruben Kluivert

Nicolas Tagliafico, Orel Mangala et Ainsley Maitland-Niles seraient aussi placés sur le marché des transferts.

En revanche, le club ne compterait pas se séparer de six joueurs, jugés intransférables sauf offre impossible à refuser. Sont concernés selon L’Equipe : Dominik Greif, Moussa Niakhaté, Tyler Morton, Corentin Tolisso, Malick Fofana et Afonso Moreira.

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mercato

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3 commentaires
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pélo69120 le 20/05/2026 à 15:22
DMPP a écrit le 20/05/2026 à 14h49

La valse de "que deviennent ceux qui restent"..loin du bal?....

Ils retournent a la bergerie 😄

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le marché de gros le 20/05/2026 à 15:21

Sur le marché le prix au kilo de la chèvre et bien tomber bas et tres compliqué sur le marché de bétail

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DMPP le 20/05/2026 à 14:49

La valse de "que deviennent ceux qui restent"..loin du bal?....

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