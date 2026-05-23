OL Lyonnes : comment assister à la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon ?

Si certains ont fait le déplacement jusqu’à Oslo pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et OL Lyonnes, les Lyonnais sont invités à se rendre sur la place des Terreaux ce samedi pour assister à la rencontre.

Un écran géant de 60 m² a été installé pour l’occasion.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

La retransmission débutera à 18h et des agents de sécurité seront présents pour sécuriser la place.

A noter que pour des raisons de sécurité, les rues autour de la Place des Terreaux seront fermées à la circulation à partir de 15h. La Ville de Lyon encourage donc le public à utiliser les transports en commun ou les modes de déplacement doux pour se rendre sur place.