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OL Lyonnes : comment assister à la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon ?

OL Lyonnes : comment assister à la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon ?
OL Lyonnes : comment assister à la finale de la Ligue des Champions retransmise à Lyon ? - DR

C’est le jour J pour les supporters d’OL Lyonnes.

Si certains ont fait le déplacement jusqu’à Oslo pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et OL Lyonnes, les Lyonnais sont invités à se rendre sur la place des Terreaux ce samedi pour assister à la rencontre. 

Un écran géant de 60 m² a été installé pour l’occasion.

L’événement est gratuit et ouvert à tous.

La retransmission débutera à 18h et des agents de sécurité seront présents pour sécuriser la place. 

A noter que pour des raisons de sécurité, les rues autour de la Place des Terreaux seront fermées à la circulation à partir de 15h. La Ville de Lyon encourage donc le public à utiliser les transports en commun ou les modes de déplacement doux pour se rendre sur place.

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