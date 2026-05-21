Coupe du monde : les internationaux de l’OL bientôt fixés

Si Corentin Tolisso sait déjà qu’il ne sera pas du voyage aux Etats-Unis avec l’équipe de France, plusieurs joueurs de l’OL peuvent prétendre à une sélection.

Ainsi, Moussa Niakhaté devrait figurer dans la liste qui doit être dévoilée ce jeudi par le sélectionneur sénégalais.

Tanner Tessmann devra lui attendre le 26 mai pour savoir s’il rejoindra la sélection américaine.

Pour sa première participation au mondial depuis 20 ans, la République Tchèque dévoilera sa liste le 1e juin. Régulièrement appelés en sélection, Pavel Sulc et Adam Karabec devrait suivre ce moment avec attention.

L’incertitude demeure en revanche concernant la date de l’annonce des sélections argentine et ghanéenne.

Si Nicolas Tagliafico a de grandes chances de vivre une nouvelle coupe du monde, Ernest Nuamah, qui revient de blessure, sera-t-il appelé avec le Ghana ?

Enfin, Duje Caleta-Car, prêté par l’OL à la Real Sociedad, figure bel et bien dans la liste de la Croatie.