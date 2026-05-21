L’OL troisième de Ligue 1 sans les erreurs d’arbitrage ? 

Alors que la 3e place tendait les bras aux hommes de Paulo Fonseca à quelques journées de la fin du championnat, une étude réalisée par ArbitreVAR pourrait donner de réels regrets aux Lyonnais.

Selon cette analyse, l’Olympique Lyonnais fait partie des équipes les plus impactées par les décisions arbitrales cette saison. L’OL aurait ainsi récupéré environ 2,3 points supplémentaires sans certaines erreurs. Suffisant pour doubler Lille et récupérer la 3e place du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.

L’étude d’ArbitreVAR indique également que Lyon est l’équipe la plus pénalisée en termes de “buts arbitrals” (xRG).

Si les décisions arbitrales ont effectivement des conséquences sur les résultats des matchs tout au long de la saison, les Lyonnais avaient leur destin entre les mains jusqu’à la défaite concédée à Toulouse. Une victoire à domicile face à Lens aurait également permis de grimper sur la troisième marche du podium.

Les supporters lyonnais peuvent donc avoir des regrets, mais Paulo Fonseca l’a rappelé dimanche soir : "La saison a été magnifique, c’était difficile d’imaginer terminer 4e".