Centenaire de l’inauguration du stade de Gerland : une enceinte marquée par plus de 60 ans de football

C’est lui qui avait mandaté, au début des années 10, l’architecte Tony Garnier pour bâtir un grand stade qui serait destiné un jour à accueillir les Jeux Olympiques. Mais l’histoire en a décidé autrement et le stade de Gerland, autrefois appelé Stade des Sports Athlétiques, est finalement associé à l’histoire du football et de l’Olympique Lyonnais. Retour sur les dates-clés de l’un des plus anciens stades de France.

27 août 1950 : l’OL joue son premier match à Gerland

Officiellement créé le 3 août 1950, l’Olympique Lyonnais joue quelques semaines plus tard son premier match à Gerland face au CA Paris, en deuxième division. Lyon s’impose 3-0, grâce au doublé de Georges Dupraz et au but d’Andrex Calligaris. 3 000 supporters assistent à cette première historique.

9 septembre 1980 : Gerland bat son record d’affluence

L’OL affronte l’ASSE dans un stade plein à craquer. Le chiffre officiel fait état de 48 852 supporters. En réalité, on évoque la présence de près de 58 000 personnes avec des supporters accrochés à des pylônes et même installés sur le toit du stade pour assister à ce derby entre deux clubs rivaux. L’AS Saint-Etienne, qui terminera champion de France cette année-là, et l’OL se quitteront sur le score de 1-1. Ce record d’affluence ne sera jamais battu.

3 juin 1997 : France-Brésil, la répétition avant la Coupe du monde

Affiche de prestige pour Gerland en ce début de juin 1997. A un an du Mondial, l’équipe de France reçoit le Brésil dans le cadre du Tournoi de France. L’occasion pour les spectateurs de voir évoluer Ronaldo ou encore Roberto Carlos. Tous se souviennent d’ailleurs de ce coup franc de 35 mètres inscrit à la 21e minute par le défenseur. La France obtiendra le match nul 1-1.

24 juin 1998 : France-Danemark en match de poule du Mondial

Cet été là, plusieurs matchs de la Coupe du Monde sont organisés au stade de Gerland, dont un de l’équipe de France. Les Bleus d’Aimé Jacquet affrontent le Danemark pour le dernier match de poule. Victoire 2-1 pour les Tricolores.

4 mai 2002 : Lyon-Lens, un match pour le titre

Sans doute l’un des matchs qui a le plus marqué Gerland. Pour la dernière journée de D1, l’OL reçoit Lens. Pour décrocher son premier titre de champion de France, Lyon doit obligatoirement l’emporter. Gerland est à guichets fermés. Les supporters assistent au premier sacre de l’OL grâce à la victoire 3-1 des Lyonnais face au Sang et Or.

8 mars 2005 : l’OL déroule face au Werder Brême

Quel match de Ligue des Champions. Difficile de n’en retenir qu’un, évidemment. Mais ce match entre l’OL et les Allemands du Werder Brême est une leçon de football. Les Lyonnais, emmenés notamment par Juninho, Michael Essien et Sidney Govou, l’emportent 7-2 en 8e de finale retour.

8 novembre 2009 : l’Olympico le plus fou de l’histoire

Les fans de l’OL s’en souviennent encore. Lyon reçoit l’OM en championnat. A la mi-temps, le score est de 2-2. Mais Marseille prend l’ascendant et mène 4-2 à 10 minutes de la fin. Beaucoup de spectateurs quittent les tribunes de Gerland. A tort. L’OL revient au score et prend même l’avantage à la 90e. A 5-4, le plus dur est fait. Mais Jérémy Toulalan marque contre son camp à la 90e+2. Lyon concède l’un des matchs nuls (5-5) les plus fous de l’histoire.

16 décembre 2015 : le dernier match avant de déménager au Groupama Stadium

Faible affluence pour la toute dernière rencontre de l’OL à Gerland. Il faut dire que l’aventure à Gerland se clôture par un 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Tours. Toutes les festivités avaient été organisées lors du match OL-Angers organisé le 5 décembre 2015 en championnat. L’histoire retiendra tout de même que Lyon a remporté le dernier match dans son antre 2-1.