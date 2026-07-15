Face au Servette Genève, l'OL va monter en puissance

Les Lyonnais affrontent le Servette Genève ce mercredi à 18h30 au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu.

Après deux victoires consécutives face à Macon et au FC St Gall, les hommes de Paulo Fonseca vont poursuivre leur montée en puissance. Cette fois, ce ne sont pas deux équipes différentes qui devraient être alignées lors de chaque mi-temps. L'entraineur lyonnais devrait faire le choix de laisser des joueurs sur le terrain pendant 60 minutes, au point de voir une équipe type se dessiner.

Après avoir travaillé les points défensifs ces derniers jours, les Lyonnais tenteront de garder leur cage inviolée. Pour rappel, la défense a encaissé 2 buts contre le FC Mâcon et 3 buts contre le FC St Gall.

En attaque, Rémi Himbert, auteur d'un triplé lors des deux premières rencontres, sera forcément attendu.

En face, les Suisses commencent à se rôder, d'autant que leur championnat reprendra le 25 juillet.

L'OL de son côté enchainera avec un stage en Allemagne, et un quatrième match amical samedi conte le Slavia Prague.