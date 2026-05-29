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L’ancien joueur de l’OL, Bryan Bergougnoux, est décédé

L’ancien joueur de l’OL, Bryan Bergougnoux, est décédé
L’ancien joueur de l’OL, Bryan Bergougnoux, est décédé - DR

La grande famille de l’OL est de nouveau en deuil. 

Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi à l’âge de 43 ans. Adjoint de Didier Digard au Havre cette saison, l’ancien attaquant formé à l’OL est décédé des suites d’un malaise survenu alors qu’il était à Toulouse pour disputer un tournoi des légendes avec des anciens du Téfécé, indique Le Progrès. 

Passé par Tours, Nicosie ou encore Lecce, Bryan Bergougnoux avait remporté trois titres de champions de France avec l’OL. Après sa carrière, le footballeur s’était reconverti dans une carrière d’entraineur et avait notamment dirigé l’équipe de Thonon-Evian. 

Guéri d’un cancer de la parotide, touché par un AVC, l’ancien Lyonnais, père de 4 enfants, avait participé au maintien du Havre en Ligue 1 cette saison. Il est donc décédé ce vendredi à l’hôpital de Toulouse où il avait été pris en charge après avoir fait de multiples malaises. 

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Bryan Bergougnoux

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ex-OL

4 commentaires
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Peine le 29/05/2026 à 22:48

Toujours triste d’apprendre le départ de quelqu’un… J’ai des souvenirs de lui quand il était chez nous. Cancer et AVC…Terrible de partir comme ça et laisser une famille de 4 enfants. Paix à ton âme et à ta famille

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DMPP le 29/05/2026 à 21:58

Sale nouvelle,la vie juste pas juste....l'espoir lyonnais que j'allais voir à gerland s'en est allé,ce climat qui cogne sur les organismes,a frappé bryan.Malédiction.
Il est temps à présent maintenant de ralentir cette galère qui va nous conduire dans le mur,pour couler avec nous tous et toutes dedans.

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Hugo D le 29/05/2026 à 20:51

Quelle tristesse. C'était un bon joueur.
Mourrir si jeune.... Condoléances à la famille.

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Repose en paix le 29/05/2026 à 18:45

terrible nouvelle ! 43 ans condoléances à la famille

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