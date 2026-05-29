L’ancien joueur de l’OL, Bryan Bergougnoux, est décédé

Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi à l’âge de 43 ans. Adjoint de Didier Digard au Havre cette saison, l’ancien attaquant formé à l’OL est décédé des suites d’un malaise survenu alors qu’il était à Toulouse pour disputer un tournoi des légendes avec des anciens du Téfécé, indique Le Progrès.

Passé par Tours, Nicosie ou encore Lecce, Bryan Bergougnoux avait remporté trois titres de champions de France avec l’OL. Après sa carrière, le footballeur s’était reconverti dans une carrière d’entraineur et avait notamment dirigé l’équipe de Thonon-Evian.

Guéri d’un cancer de la parotide, touché par un AVC, l’ancien Lyonnais, père de 4 enfants, avait participé au maintien du Havre en Ligue 1 cette saison. Il est donc décédé ce vendredi à l’hôpital de Toulouse où il avait été pris en charge après avoir fait de multiples malaises.