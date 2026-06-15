L’attaquant brondillant a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ce lundi dans laquelle on le voit dans une voiture, musique à fond, circulant sur le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay.
Légendée "ça fait plaisir", cette vidéo montre l’ancien international français, formé à l’OL, en train de passer devant la fresque qui le met à l’honneur, à hauteur de Bron.
En quelques heures seulement, ce post Instagram a déjà été visionné plus de 800 000 fois.
purée mais rien à carrer de lui !Signaler Répondre
Il devrait faire du social dans les quartiers le frère au lieu de faire le Zouav ,.Signaler Répondre
Force à toi Karim….bravo pour ton immense carrière!Signaler Répondre