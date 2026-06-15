Anciens de l'OL

"Ca fait plaisir" : Karim Benzema (ex-OL) se filme sur le périph’ à Lyon 

"Ca fait plaisir" : Karim Benzema (ex-OL) se filme sur le périph’ à Lyon 
Karim Benzema (ex-OL) se filme sur le périph’ à Lyon  - DR

Alors que la Coupe du monde bat son plein outre-Atlantique, Karim Benzema est actuellement à Lyon.

L’attaquant brondillant a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ce lundi dans laquelle on le voit dans une voiture, musique à fond, circulant sur le boulevard périphérique Laurent-Bonnevay.

Légendée "ça fait plaisir", cette vidéo montre l’ancien international français, formé à l’OL, en train de passer devant la fresque qui le met à l’honneur, à hauteur de Bron.

En quelques heures seulement, ce post Instagram a déjà été visionné plus de 800 000 fois. 

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Karim Benzema

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3 commentaires
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pie69 le 15/06/2026 à 19:14

purée mais rien à carrer de lui !

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Moctarius le 15/06/2026 à 18:44

Il devrait faire du social dans les quartiers le frère au lieu de faire le Zouav ,.

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Forzi le 15/06/2026 à 17:57

Force à toi Karim….bravo pour ton immense carrière!

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