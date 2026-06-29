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Le clan : Ligue 1+ met en ligne un documentaire sur "l'ADN" lyonnais

Le clan : Ligue 1+ met en ligne un documentaire sur "l'ADN" lyonnais
Le clan : Ligue 1+ met en ligne un documentaire sur "l'ADN" lyonnais - Lyon Foot

Après avoir publié un long documentaire sur la saison historique du RC Lens, Ligue 1+ met l'OL à l'honneur.

Un documentaire intitulé Le Clan est désormais en ligne sur la plateforme du diffuseur, consacré à la formation lyonnaise et la façon dont l'ADN du club est inculqué.

On retrouve ainsi les témoignages de Rachid Ghezzal, Cris ou encore Corentin Tolisso.

"Il y a une forme d'ADN lyonnais qu'on développe, je pense, tout seul, quand on est issu de la région qu'on développe automatiquement avec les copains ceux qui nous entourent", explique notamment le capitaine lyonnais.

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