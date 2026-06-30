Ses chiens attaquent un adolescent : Ferland Mendy (ex-OL) jugé en Espagne

Selon la presse espagnole, les faits se seraient déroulés en janvier 2023.

Quatre chiens appartenant à l'ancien joueur de l'OL, actuellement au Real Madrid, s'étaient échappés de la propriété de l'international français avant d'attaquer une femme, puis un adolescent de 17 ans qui avait essayé d'intervenir.

Selon l'AFP, les plaignants réclament une peine de six mois de prison pour blessures involontaires par négligence grave à l'encontre de Ferland Mendy. De son côté, le parquet a requis une amende pour une infraction mineure ayant entrainé des blessures.

On ne sait pas encore quand sera prononcé le jugement.