Anciens de l'OL

Ses chiens attaquent un adolescent : Ferland Mendy (ex-OL) jugé en Espagne

Ses chiens attaquent un adolescent : Ferland Mendy (ex-OL) jugé en Espagne
Ses chiens attaquent un adolescent : Ferland Mendy (ex-OL) jugé en Espagne - Lyon Foot

Ferland Mendy va être jugé en Espagne pour l'attaque d'une femme et d'un adolescent par ses chiens.

Selon la presse espagnole, les faits se seraient déroulés en janvier 2023.

Quatre chiens appartenant à l'ancien joueur de l'OL, actuellement au Real Madrid, s'étaient échappés de la propriété de l'international français avant d'attaquer une femme, puis un adolescent de 17 ans qui avait essayé d'intervenir.

Selon l'AFP, les plaignants réclament une peine de six mois de prison pour blessures involontaires par négligence grave à l'encontre de Ferland Mendy. De son côté, le parquet a requis une amende pour une infraction mineure ayant entrainé des blessures.

On ne sait pas encore quand sera prononcé le jugement.

Tags :

ex-OL

Ferland Mendy

procès

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
l’interet le 30/06/2026 à 18:34

quel est l’intérêt de l’article

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 30/06/2026 à 18:28

"Ses chiens attaquent un adolescent" Le Président Sanchez poursuivi pour corruption leur octroi la nationalité Espagnol.

Signaler Répondre
avatar
Gabin69 le 30/06/2026 à 17:31

Il a peut-être pas les moyens de se payer un enclos..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.