France - Maroc : vivez le quart de finale de la Coupe du monde sur écran géant au Docks 40

Les supporters des Bleus ont déjà rendez-vous pour l’un des matchs les plus attendus de cette Coupe du monde 2026.

Jeudi 9 juillet, le Docks 40 proposera la retransmission sur écran géant du quart de finale opposant l’équipe de France au Maroc, dans son établissement situé au bord de la Saône, dans le quartier lyonnais de la Confluence.

Les portes ouvriront dès 19h30, soit plus de deux heures avant le coup d’envoi prévu à 22h.

Les spectateurs pourront profiter de l’espace bar et restauration avant le début de la rencontre, avec notamment la possibilité de partager des planches entre amis ou en famille.

Compte tenu de l’affiche et de l’engouement suscité par le parcours des Bleus, les organisateurs recommandent de réserver sa place à l’avance.

Infos pratiques

📅 Jeudi 9 juillet 2026

🕢 Ouverture des portes : 19h30

⚽ Coup d’envoi : 22h

📍 Docks 40

📺 Diffusion du match sur écran géant

🍴 Possibilité de restauration sur place

📞 Réservations : 04 78 40 40 40

Une occasion de suivre France - Maroc dans une ambiance de supporters, au bord de la Saône, pour un quart de finale qui s’annonce particulièrement électrique.