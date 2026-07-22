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OL Lyonnes : la billetterie est ouverte pour la Mastercard Cup face à London City

OL Lyonnes : la billetterie est ouverte pour la Mastercard Cup face à London City
OL Lyonnes : la billetterie est ouverte pour la Mastercard Cup face à London City - Lyon Foot

La billetterie est ouverte !

Avant le coup d'envoi officiel de la saison, l’OL Lyonnes offrira à ses supporters un dernier rendez-vous amical au Groupama OL Training Center. Les Fenottes affronteront London City le samedi 29 août à 15 heures, à l'occasion de la Mastercard Cup.

Comme la saison passée, les deux clubs appartenant au groupe Kynisca se retrouveront pour une rencontre amicale. Un duel qui permettra aux joueuses de Jonatan Giráldez de poursuivre leur montée en puissance à quelques jours de la reprise de la Première Ligue.

Les billets sont d'ores et déjà disponibles, avec des tarifs débutant à 6 euros. Cette affiche sera également l'occasion pour les supporters lyonnais de retrouver Wendie Renard et ses coéquipières à domicile avant le début de la compétition officielle. 

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Jonatan Giraldez

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