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OL : un nouveau format pour le match de préparation contre Wolfsburg

OL : un nouveau format pour le match de préparation contre Wolfsburg
OL : un nouveau format pour le match de préparation contre Wolfsburg

Après le match contre le Slavio, le format change encore.

L'OL poursuivra sa préparation estivale avec une affiche de prestige face à Wolfsburg, ce vendredi 24 juillet à 14 heures, sur le petit stade de Bamberg. Pour cette rencontre, le staff lyonnais a toutefois décidé de modifier le format du match afin de mieux répondre aux besoins de la préparation, a expliqué Le Progrès.

Contrairement à la première sortie face au Slavia Prague, disputée en deux périodes de 60 minutes, les Lyonnais évolueront cette fois selon une formule plus classique, avec une première période de 60 minutes, suivie d'une seconde de 45 minutes.

Ce changement fait notamment suite au déroulement du précédent match. La longue interruption observée à la pause, avait considérablement rallongé la rencontre. Une situation qui avait rendu le rythme moins fluide et prolongé le temps passé sur le terrain.

Tags :

OL

Wolfsburg

préparation physique

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