L'OL retrouve Wolfsburg pour un nouveau match de préparation

Quelques jours après sa défaite face au Slavia Prague, l'OL enchaîne avec un nouveau rendez-vous de qualité. Les hommes de Paulo Fonseca affrontent Wolfsburg ce vendredi 24 juillet à 14 heures, au Fuchs-Park-Stadion de Bamberg, en Allemagne.

Après un premier match disputé selon un format inhabituel de deux périodes de 60 minutes, le staff lyonnais a décidé d'apporter quelques ajustements. Cette fois, la rencontre se jouera avec une première période de 60 minutes, suivie d'une seconde de 45 minutes.

En face, Wolfsburg abordera également cette rencontre avec l'envie de monter en puissance. Le club allemand reste sur une saison compliquée, conclue à la 16e place de Bundesliga. Les Loups avaient dû passer par les barrages pour assurer leur maintien dans l'élite allemande.

Malgré cet exercice décevant, Wolfsburg reste un adversaire d'un tout autre calibre pour l'OL. Cette opposition permettra à Paulo Fonseca de mesurer les progrès de son groupe, notamment avec les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Comme lors du premier match de préparation, le résultat passera au second plan. L'entraîneur lyonnais cherchera avant tout à poursuivre les réglages tactiques, donner du temps de jeu à l'ensemble de son effectif et continuer d'intégrer les nouvelles recrues. Une façon de clôturer le stage de pré-saison en Allemagne.