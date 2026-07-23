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OL Lyonnes : un premier entraînement ouvert au public le 31 juillet

OL Lyonnes : un premier entraînement ouvert au public le 31 juillet
OL Lyonnes : un premier entraînement ouvert au public le 31 juillet - Lyon Foot

Les Lyonnaises seront de retour devant leur public le vendredi 31 juillet.

Les supporters d'OL Lyonnes auront bientôt l'occasion de retrouver leur équipe. Le vendredi 31 juillet, le club ouvrira les portes du Groupama OL Training Center pour le premier entraînement de la saison accessible au public.

À partir de 10h, les fans pourront assister à cette séance et découvrir les premiers pas de l'effectif version 2026-2027. Ce sera notamment l'occasion d'observer les nouvelles recrues sous leurs nouvelles couleurs, mais aussi de revoir les cadres de l'équipe, emmenés par Wendie Renard, à quelques semaines de la reprise des compétitions officielles.

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