FC27 : les notes des joueurs de l'OL dévoilées, Corentin Tolisso meilleur lyonnais du jeu

C'est la sentence que les joueurs (du jeu et de l'OL) attendent avec impatience. EA Sports a dévoilé les notes accordées aux Lyonnais pour le lancement de FC27.

La plupart des joueurs régulièrement alignés par Paulo Fonseca se maintiennent ou évoluent cette année.

Quatre Rhodaniens ont ainsi une note générale équivalente ou supérieure à 80. Il s'agit de Corentin Tolisso, meilleur Lyonnais de FC27 avec 82 de général, suivi par Moussa Niakhaté (81), Dominik Greif (81) et Loïs Openda (80). Logique.

Pavel Sulc et Tyler Morton, forts de leur excellente première saison à Lyon, culminent à 79.

Chez les jeunes, Malick Fofana, malgré sa blessure, a été réévalué à 77, tandis qu'Ernest Nuamah ne décolle pas et reste à 74.

Le jeune Rémi Himbert est plutôt bien loti avec un 70 encourageant.

Par contre, les recrues de l'été font froid dans le dos : Mads Bidstrup est noté à 73, Julien Duranville et Felix Bacher à 72, Kaïl Boudache à 71 et Mohamed Ouédraogo à 69.

Reste désormais à connaître la qualité des modélisations des joueurs...

FC27 sortira sur toutes les plateformes le 25 septembre prochain.