"Notre priorité est de prendre les trois points" : l’OL ne veut rien laisser à Auxerre

Après le nul concédé par les Lyonnais face au Havre, pas question de tirer de grandes conclusions après seulement deux journées de championnat. À la veille d’affronter l’AJ Auxerre, Paulo Fonseca préfère rester prudent sur le niveau de son prochain adversaire : "Nous avons étudié Auxerre, qui a changé de système entre ses deux premiers matchs. Je connais bien son entraîneur, qui est revenu en France, et il est toujours difficile de l’affronter", a expliqué le technicien lyonnais. Face à l’incertitude sur les choix auxerrois, l’OL a anticipé : "Je ne sais pas quelle organisation il choisira demain, mais nous avons préparé différents scénarios".

"Je pense qu’Auxerre réalisera un bon championnat. Cette équipe possède un entraîneur de qualité, qui a besoin de temps pour mettre ses idées en place", a continué le coach. Pour Paulo Fonseca, impossible donc de juger définitivement son adversaire après deux rencontres : "Je suis convaincu qu’elle progressera beaucoup".

Mais les compliments s’arrêtent là. Vendredi soir, l’OL entend prendre les trois points. "Nous voulons gagner, même si nous savons que ce sera difficile. L’équipe est bien mentalement, motivée et a réalisé une bonne semaine de travail. Notre priorité est de prendre les trois points et nous n’envisageons aucun autre résultat".

Interrogé sur les ambitions lyonnaises cette saison, Felix Bacher préfère lui aussi éviter de fixer immédiatement un objectif au classement. Le défenseur a estimé notamment manquer encore de recul sur les forces en présence.

"C’est difficile à dire, car je n’ai pas encore affronté le PSG pour mesurer le niveau de cette équipe. Il faut prendre les choses au jour le jour".

Une approche que l’Autrichien justifie par la nécessité de rester concentré sur chaque rendez-vous : "Si l’on se fixe trop tôt un objectif final, on risque d’oublier le présent et de perdre des points en chemin". Et le présent, pour l’OL, passe donc par Auxerre et trois points que personne ne veut pas laisser échapper.