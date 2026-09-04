"On a besoin de plus de consistance" : OL Lyonnes pousse le niveau d’exigence avant Fleury

À la veille du premier match officiel de la saison, Jonatan Giráldez s’est montré particulièrement satisfait du travail réalisé par son groupe durant la préparation. "La dernière séance était incroyable et j’ai beaucoup aimé comment l’équipe a performé durant cette pré-saison", a expliqué l’entraîneur d’OL Lyonnes, également très satisfait de "la mentalité et l’esprit de cette équipe".

Une préparation qui a aussi permis au staff lyonnais de multiplier les essais tactiques. "On a testé différents types de systèmes cette pré-saison", a confirmé l’Espagnol. L’objectif est de disposer de solutions complémentaires en cours de rencontre et pouvoir "s’adapter à nos adversaires".

Mais pour sa deuxième saison à la tête du club, Jonatan Giráldez attend encore davantage de son équipe, surtout dans la régularité des performances. "La saison dernière, on a vu beaucoup de matchs où les 20 ou 25 dernières minutes n’étaient pas satisfaisantes. On a besoin de plus de consistance", a-t-il insisté. Avec une ambition claire : "J’aimerais que le niveau de l’équipe soit encore plus élevé par rapport à la saison dernière."

Le mercato doit justement offrir de nouvelles possibilités à l’entraîneur lyonnais. Salma Paralluelo, Caroline Weir et Maria Luisa Grohs ont rejoint le groupe cet été et leur intégration satisfait déjà Giráldez. "Elles sont exceptionnelles et se sont bien adaptées à l’équipe", a-t-il assuré.

L’intégration de Salma Paralluelo a notamment été facilitée par leur passé commun. "C’était facile avec Salma car nous avons déjà travaillé ensemble", rappelle l’ancien entraîneur du Washington Spirit et du FC Barcelone. Plus globalement, Giráldez apprécie les différentes possibilités offertes par ses recrues : "Elles peuvent jouer à beaucoup de positions et ont beaucoup de talent."

À l’approche du déplacement à Fleury, le coach insiste également sur les progrès défensifs réalisés durant la préparation. "On met souvent en avant la partie offensive, mais défensivement on a très bien performé", souligne-t-il, avant d’assurer que "l’équipe est prête pour ce premier match de la saison".

Reste désormais à confirmer ces bonnes impressions dès la reprise du championnat. "En championnat, tous les matchs sont importants. Il faut s’améliorer chaque semaine", rappelle Jonatan Giráldez. Pour cette première sortie à Fleury, son attente est simple : "Je veux que l’on fasse un bon match et que l’on mérite notre victoire."

Reste à savoir si les Lyonnaises vont une nouvelle fois bien débuter leur saison. À noter que lors de la saison 2024-2025, elles avaient déjà commencé leur saison à Fleury et s’étaient imposées 6-2.