OL Lyonnes-Paris FC : un premier gros test à domicile pour les Lyonnaises

Après avoir lancé sa saison, l’OL Lyonnes va désormais retrouver son public. Et pour cette première à domicile, les Lyonnaises devront rapidement élever leur niveau face à un Paris FC particulièrement difficile à manœuvrer lors du précédent exercice.

Jonatan Giráldez n’a d’ailleurs pas oublié les deux dernières confrontations. Son équipe n’avait inscrit qu’un seul but en deux rencontres contre les Parisiennes, avec un succès 1-0 à domicile et un match nul 0-0 à l’extérieur.

"C’est un match très difficile. La saison dernière, sur les deux matchs qu’on a joués contre elles, on a seulement marqué un but. Un but ici à la maison et 0-0 à l’extérieur". Le technicien espagnol s’attend une nouvelle fois à rencontrer un bloc particulièrement organisé, capable de défendre avec beaucoup de joueuses avant de se projeter rapidement vers l’avant.

"Ce sera difficile, bien sûr, parce que c’est une équipe avec beaucoup d’organisation en termes de défense, avec beaucoup de joueuses, et très déterminée à la transition offensive. Il y a beaucoup de qualités dans les duels individuels".

Face à cette organisation, l’OL Lyonnes devra notamment être capable de s’adapter dès les premières minutes. Jonatan Giráldez insiste régulièrement sur la capacité de ses joueuses à lire le scénario d’une rencontre plutôt que de rester enfermées dans un seul plan : "Le plus important est la petite adaptation en termes de système de jeu au début du match, pour comprendre ce qu’il faut pour bien jouer".

Pour cette affiche, Tabitha Chawinga ne fera toujours pas son retour. L’attaquante reste gênée musculairement et demeure indisponible. Une absence offensive dont les Lyonnaises devront se passer face à une défense parisienne qui leur avait déjà donné du fil à retordre la saison passée.

"On veut donner aux supporters la confiance pour continuer, pour venir à la maison, pour supporter l’équipe. Ils seront très importants pendant toute la saison", a-t-il continué.

Et le coach attend aussi de ses joueuses qu’elles fassent leur part pour fidéliser le public : "On doit donner les raisons pour revenir et nous donner une opportunité de montrer notre niveau, et inviter les supporters à venir ici chaque semaine".

Entre un adversaire qui lui avait particulièrement résisté la saison dernière, l’absence persistante de Tabitha Chawinga et l’envie de réussir sa première devant son public, l’OL Lyonnes est déjà prévenu, ce premier rendez-vous à domicile aura tout d’un véritable test.