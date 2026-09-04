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Ligue des Champions : OL Lyonnes connaît ses six adversaires

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Ligue des Champions : OL Lyonnes connaît ses six adversaires
Ligue des Champions : OL Lyonnes connaît ses six adversaires - Lyon Foot

Le tirage de la phase de ligue de la Ligue des Champions est connu pour OL Lyonnes. Battues en finale la saison dernière, les Lyonnaises auront six adversaires différents sur leur route.

Après la lourde défaite contre le FC Barcelone (4-0) en finale de la dernière édition, OL Lyonnes repart à la conquête de l’Europe avec plusieurs belles affiches au programme.

Les joueuses de Jonatan Giráldez recevront Chelsea, l’Inter Milan et les Suédoises du BK Häcken à domicile. Elles devront également se déplacer sur les pelouses d’Arsenal, de la Juventus et du Servette FC.

Six rencontres attendent donc les Fenottes lors de cette phase de ligue, avant de connaître la suite de leur parcours européen.

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