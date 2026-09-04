Ligue des Champions : OL Lyonnes connaît ses six adversaires

Après la lourde défaite contre le FC Barcelone (4-0) en finale de la dernière édition, OL Lyonnes repart à la conquête de l’Europe avec plusieurs belles affiches au programme.

Les joueuses de Jonatan Giráldez recevront Chelsea, l’Inter Milan et les Suédoises du BK Häcken à domicile. Elles devront également se déplacer sur les pelouses d’Arsenal, de la Juventus et du Servette FC.

Six rencontres attendent donc les Fenottes lors de cette phase de ligue, avant de connaître la suite de leur parcours européen.